В конкурсе «Учитель будущего» победили шесть студентов петербургских ВУЗов

Шестеро петербургских студентов победили в профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты». Об итоговых результатах стало известно от организаторов.
Сообщается, что финальные испытания длились три дня и состоялись в Сочи. Участникам было необходимо показать себя в в игре-конференции, разработать образовательные мероприятия.
Так выявили победителей. 32 участника были из 16 регионов России. Лучшие результаты показали Анастасия Смирнова, Мария Балицкая и Алдар Мукабенов из РГПУ им. А. И. Герцена, Никита Куцевалов из СПбГУ, Анна Кустякова из Политеха и Александр Дегтярев из Высшей школы экономики.
Известно, что победителей будут сопровождать сразу после проекта. Так им выпала возможность совместно поучаствовать в мероприятиях с одержавшими победу и специалистами конкурса «Учитель будущего».
Кроме того, есть возможность влиться в коллектив мероприятия «Сенеж» на базе Мастерской управления.
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