Премьер Армении Пашинян решил уйти т в отставку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении уйти в отставку, чтобы провести внеочередные парламентские выборы. Об этом сообщается на сайте Правительства Республики Армения.

Отмечается в период до голосования, то есть до 20 июня, Пашинян будет управлять кабинетом министров. Известно, что премьер-министр выдвигается кандидатом от партии «Гражданский договор».

Как гласит законодательство Армении, внеочередные выборы в Национальное собрание происходят не ранее, чем через 30 дней и не позднее, чем через 45 дней после роспуска парламента.

Официально это произойдет, если за дне недели после отставки премьера депутаты дважды не станут избирать нового руководителя правительства.

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