Президент Чехии поддержит закупку вакцины от COVID «Спутник V»

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Президент Чехии Милош Земан поддержит закупку российской вакцины «Спутник V», если будет недостаток в других препаратах от коронавируса.

Об этом он заявил в воскресенье, 25 апреля, во время телеобращения к нации.

Глава Чехии отметил в интервью телеканалу CNN Prima News, что он нацелен на использование европейских препаратов от COVID-19, которые уже сертифицированы в ЕС. К российской вакцине прибегнут в случае крайней необходимости.

«Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Чехия не исключает новые пропорциональные меры против России.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Власти Чехии подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.