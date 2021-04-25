Матвиенко: «Надо заканчивать с этим противостоянием»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала США заканчивать противостояние с Россией.

«Надо заканчивать с этим противостоянием, с этими противозаконными санкциями, с этими абсолютно надуманным поводами для наращивания эскалации! Ну покажите, господа, доказательства!» — сказала она в эфире программы телеканала «Россия1» «Москва. Кремль. Путин» в интервью Павлу Зарубину.

Напомним, Соединенные Штаты ввели новые санкции против ряда российских компаний.

Минфин США выявил шесть российских технологических компаний, которые, по мнению Вашингтона, работают на военных и спецслужбы. Кроме того, Штаты запретили давать в России в долг, теперь американские компании не смогут напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или Минфином.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Минпромторге заявили, что новые санкции Вашингтона против РФ бесполезны и окажут положительное влияние на работу российских предприятий.