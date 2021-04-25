Президент России Владимир Путин приедет в Петербург на будущей неделе

Президент России Владимир Путин приедет в Петербург на будущей неделе
Путин приезжает в Петербург. Фото: сайт Президента России

Российский лидер поучаствует в заседании Совета законодателей Российской Федерации. Об этом сообщается в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Глава государства Владимир Путин уже на следующей неделе намерен приехать в Петербург. Здесь он планирует поучаствовать в заседании Совета законодателей РФ.

Помимо этого, Путин, вероятно, поздравит с праздником работнико Скорой медицинской помощи. Их профессиональный праздник пройдет уже в следующую среду 28 апреля.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в честь 75 Дня рождения Председателя партии ЛДПР Владимира Жириновского отделение ЛДПР в Петербурге подготовило для именинника специальную гильзу.

Также Gazeta.spb.ru писала, что премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о намерении уйти в отставку, чтобы провести внеочередные парламентские выборы

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