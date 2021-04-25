В возрожденной Заклинской школе оснащен лингафонный кабинет

В Ленинградской области в Заклинском сельском поселении завершается работа по реновации в школе. Об этом в социальной сети Instagram соощил глава администрации Лужского района Юрий Намлиев.

В Заклинскую школу, в которой сейчас идет реконструкция, стали привозить новое современное оборудование.

Так, в учреждении стал оснащен лингафонный кабинет — это класс для занятий со звукотехнической аппаратурой. Юрий Намлиев признался, что около 40 лет назад сам обучался в похожем кабинете, однако он не был настолько обустроенным.

Процесс улучшения идет вот уже полгода. При этом, работники уже начали обустраивать прилегающие территории учреждения, а также выполнять отделку внутренних помещений.

Стоит отметить, что школа в Заклинье включили в региональную программу реновации по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Также Gazeta.spb.ru писала, что школьники в Ленинградской области в Тосно будут сдавать экзамены в VR-шлемах.