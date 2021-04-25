Школьников в Ленобласти будут экзаменовать в VR-шлемах

Школьников в Ленобласти будут экзаменовать в VR-шлемах
Дети будут сдавать экзамены в шлемах. Фото: сайт Правительство Ленинградской области

В Ленинградской области в городе Тосно школа № 1 поучаствует в увлекательном эксперименте. Об этом сообщается в пресс-службе правительства Ленобласти.

Известно, что школа № 1 выиграла всероссийский конкурс «Neiry — школа будущего!». В связи с этим ученики учреждения в Ленобласти будут сдавать экзамены по нескольким предметам в VR-шлемах.

Так первопроходцами станут дети из 5-8-х классов. Их ждет сдача экзаменов по химии, истории и английскому языку в непривычном режиме.

Пресс-служба правительства Ленобласти отмечает, новая технология предусматривает, что на экране в своем устройстве ученику предоставляется задание. Чтобы решить задачку необходимо только выбрать правильный вариант ответа. При этом, датчики шлема самостоятельно считывают мозговую активность и направляют команду программе.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге открылся высокотехнологичный центр разработки и сборки медоборудования.

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