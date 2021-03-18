В Петербурге открылся высокотехнологичный центр разработки и сборки медоборудования

В Московском районе Санкт-Петербурга на базе концерна «Алмаз-Антей» официально открылся медицинский научно-производственный центр.

Новая площадка предприятия займется разработкой и сборкой опытных образцов высокотехнологичного медицинского оборудования. В частности, специалисты центра планируют выпускать шесть различных типов рентген-аппаратов.

Церемония открытия состоялась в четверг, 18 марта, сообщает пресс-служба городской администрации. Во время мероприятия гостям комплекса продемонстрировали работу устройства для исследований в области рентгенографии, а также опытный рентгеновский аппарат, который уже успешно применялся для обследований ковид-положительных пациентов. Оба прибора в скором времени запустят в широкое производство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как устроен новый корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн, экстренно построенный в период пандемии.