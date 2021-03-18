Новый корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн на Народной продолжает принимать ковид-пациентов

Работа нового корпуса-трансформера Госпиталя ветеранов войн на Народной улице сейчас осуществляется в качестве ковид-стационара. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Работа нового корпуса-трансформера Госпиталя ветеранов войн на Народной улице сейчас осуществляется в качестве ковид-стационара. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В Северной столице с 24 декабря 2020 года работает корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн — пятиэтажное здание многопрофильного лечебно-диагностического корпуса площадью 20 тысяч квадратных метров. Сейчас там принимают тяжелых ковид-пациентов.

Как отметил губернатор Петербурга Александр Беглов на церемонии открытия госпиталя, «мы начинаем перестраивать наше здравоохранение, делаем его мобильным, отвечающим на вызовы времени», — и новый стационар полностью отвечает этой задаче.

Кроме того, несмотря на пандемию, медицинское учреждение удалось оснастить оборудованием по последнему слову техники. «Это современный, европейского уровня госпиталь», — подчеркнул Беглов.

Корпус-трансформер рассчитан на 403 койки для пациентов с коронавирусом. Сейчас здесь находятся 227 человек. В штатном режиме в госпитале предусмотрено 6 отделений на 307 коек — эндокринологии, кардиологии, терапии, неврологии, два отделения хирургии, а также приемное отделение, операционный блок и реанимация.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 10 тысяч петербуржцев прошли реабилитацию после перенесенного коронавируса.