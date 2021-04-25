Ленинградские ватерполистки завоевали победу на Чемпионате России

Ленинградские ватерполистки завоевали победу на Чемпионате России
Ленинградские ватерполистки одержали победу. Фото: pixabay.com

Женская ватерпольная команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» победила на Чемпионате России по водному поло. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Известно, что сегодня в Киришах прошла финальная игра XXIX Чемпионата России по водному поло среди женщин.

Так, женская команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выиграла у московского «Скифа» со счетом 11:4.

Эта победа для девушек 19-ая. Они вновь подтвердили звание чемпионок России.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил команду с победой и объяснил, что очень рад тому, что такое крупное состязание прошло в Ленинградской области.

А также глава региона сказал спасибо всем тем, кто приложил руку к победе ватерполисток.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о премиях для учителей.

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