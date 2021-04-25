Четыре школьницы из Ленобласти забрали призовые места на Всероссийской олимпиаде по технологии

Четыре школьницы из Ленобласти забрали призовые места на Всероссийской олимпиаде по технологии
Старшеклассницы из Ленобласти взяли четыре призовых места на олимпиаде. Фото: pixabay.com

Учащиеся старших классов школ в Ленинградской области заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по технологии. Об этом сообщается в пресс-службе регионального комитета общего и профессионального образования.

Стало известно, что четыре старшеклассницы Ленобласти оказались в призерах Всероссийской олимпиады по технологии.

Две из них учатся в средней школе во Всеволожске.

Сообщается, что девочки из Ленобласти обошли 7000 школьников, которые оказались в последнем этапе олимпиады.

При этом, общее количество детей, принявших участие в интеллектуальном состязании оказалось около 165 тыс. школьников из 15 разных регионах страны.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что шестеро петербургских студентов победили в профессиональном конкурсе «Учитель будущего. Студенты». Победителей будут сопровождать сразу после проекта. Так, им выпала возможность совместно поучаствовать в мероприятиях с одержавшими победу специалистами конкурса «Учитель будущего».

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