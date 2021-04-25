Четыре школьницы из Ленобласти забрали призовые места на Всероссийской олимпиаде по технологии

Старшеклассницы из Ленобласти взяли четыре призовых места на олимпиаде. Фото: pixabay.com

Старшеклассницы из Ленобласти взяли четыре призовых места на олимпиаде. Фото: pixabay.com

Учащиеся старших классов школ в Ленинградской области заняли призовые места на Всероссийской олимпиаде по технологии. Об этом сообщается в пресс-службе регионального комитета общего и профессионального образования.

Стало известно, что четыре старшеклассницы Ленобласти оказались в призерах Всероссийской олимпиады по технологии.

Две из них учатся в средней школе во Всеволожске.

Сообщается, что девочки из Ленобласти обошли 7000 школьников, которые оказались в последнем этапе олимпиады.

При этом, общее количество детей, принявших участие в интеллектуальном состязании оказалось около 165 тыс. школьников из 15 разных регионах страны.

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