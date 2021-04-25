Число пациентов с коронавирусом, обратившихся к врачам в Петербурге, выросло на 76 % за неделю

Число ковид-пациентов, обратившихся за помощью к медикам за сутки, выросло на 76,05 % по сравнению с прошлой неделей.

По информации справки по противодействию пандемии COVID-19, вместе с количеством обращений к врачам увеличилось и число выздоровевших (+51,53 %).

Если за неделю назад помощь врачей понадобилась 167 петербуржцам, то за прошедшие сутки за медпомощью обратились 294 человека.

При этом число находящихся под наблюдением врачей пациентов с коронавирусом снизилось за неделю на 4,85 %. При этом на 5,05 % выросло число госпитализаций в городские медучреждения.

С начала пандемии в Петербурге 412158 случаев заражения коронавирусом. Скончались 13045 человек, в том числе 28 — за последние сутки. Выздоровело 369792 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Смольном начали готовиться к массовой вакцинации жителей Петербурга на дому. Бригада медиков из прививочных пунктов приступит к работе после 26 апреля.