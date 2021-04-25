В центре Гамалеи назвали вероятную дату окончания пандемии в России

В России отмечается положительная динамика — число новых случаев заражения коронавирусом снижается, растет количество вылечившихся пациентов. В Минздраве РФ назвали главное условие для окончания пандемии.

Глава Минздрава Михаил Мурашко, для окончания пандемии необходимо, чтобы большая часть граждан привилась от коронавируса, сообщает радио Sputnik. Это нужно для формирования коллективного иммунитета. Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что, по предварительным оценкам экспертов, пандемия закончится в середине осени.

С начала пандемии в России выявлено 4 762 569 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 108 232 летальных исхода, выздоровели 4 388 008 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что китайские врачи рассказали, каково главное последствие коронавируса. Они отметили, что проверили данные более 1,7 тысяч пациентов и выяснили, что многие жалуются на затяжные симптомы и осложнения после выздоровления.