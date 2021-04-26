Восемь пожарных потушили частный дом в Лужском районе

В ночь на 26 апреля в Лужском районе Ленинградской области произошел пожар. Огонь потушили за час.
По информации областного управления МЧС, в половине первого ночи жители деревни Заполье в Серебрянском сельском поселении вызвали пожарных. Оказалось, что там горел частный дом на площади 144 квадратных метров.
На борьбу с огнем направили дежурную смену 135 пожарной части противопожарной службы Ленобласти, всего на месте происшествия работали восемь человек и две единицы техники.
Через час пожар был ликвидирован. Сведения о пострадавших не поступали. Причины пожара выясняются.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в Белоострове воспламенился частный дом. Сообщается, что для устранения пожара пришлось привлечь от Министерства чрезвычайных ситуаций две единицы техники и девять спасателей.