Энтони Хопкинс получил «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль»

Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим "Оскар". Фото: кадр из фильма "Отец"

Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим "Оскар". Фото: кадр из фильма "Отец"

Актер Энтони Хопкинс стал обладателем премии «Оскар» в номинации «Лучшая мужская роль» за фильм «Отец». Он стал самым пожилым обладателем известной американской кинопремии.

На «Оскар» за лучшую мужскую роль также претендовали Гари Олдман («Манк»), Риз Ахмед («Звук металла»), Стивен Eн («Минари»), а также Чедвик Боузман, который был номинирован посмертно за фильм «Ма Рейни: мать блюза».

Энтони Хопкинс стал самым пожилым актером в истории, получившим «Оскар». В этом году британцу исполнится 84 года. До этого рекорд принадлежал Кристоферу Пламмеру, который стал лауреатом «Оскара» в возрасте 82 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что лучшим фильмом года на «Оскаре» признали «Землю Кочевников». Главную роль в ленте сыграла актриса Фрэнсис МакДорманд, она получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса».