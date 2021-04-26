Петербуржцам нужно копить 12 лет, чтобы купить однушку

В некоторых городах России сделать это можно в несколько раз быстрее – например, в Челябинске, Оренбурге и Саратове.

Аналитики выяснили, за сколько лет жители российских городов могут накопить на однокомнатную квартиру или хотя бы на первоначальный взнос по ипотеке. Об этом сообщает HeadHunter.

Эксперты предположили, что россиянин, желающий приобрести жилье, будет откладывать зарплату за вычетом прожиточного минимума. Чтобы накопить на первоначальный взнос многим жителям России потребуется от одного до двух лет. Дольше всего копить будут госслужащие во Владивостоке – 18 лет.

Что касается покупки однокомнатной квартиры, что петербуржцам потребуется около 12 лет, прежде чем они смогут позволить себе недвижимость. Москвичам нужно 18 лет, а вот жителям Челябинска, Оренбурга и Саратова – всего пять лет. При этом средний срок накоплений по городам составляет 7 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на треть подорожали квартиры на первичном рынке.