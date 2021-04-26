Глава Лебяжьего заявил о нападении: его повалили на землю и били ногами

Депутат считает, что у него нет врагов, поэтому он не знает, кто и зачем напал на него.

В Ленинградской области 25 апреля неизвестный напал на главу поселения Лебяжье – 57-летнего депутата Сергея Воеводина. Об этом сообщает 47news.

Все случилось вечером, когда политик возвращался домой с рыбалки. Когда он открывал калитку от своего двора, на него напал неизвестный. Мужчина повалил депутата на землю, а затем начал бить его ногами. Воеводин успел сгруппироваться и поэтому сильно не пострадал – у него диагностировали ушиб коленного сустава, ушибы и травмы кистей.

С места инцидента злоумышленник скрылся, так и не рассказав о своих мотивах. Воеводин не понимает, кто мог организовать нападение и зачем.

«Единственная версия — это какие-то истории с землёй, поскольку изменения назначения участков и правила землепользования проходят через совет депутатов. Меня ведь когда избрали в сентябре 2019 года, мы остановили все те манипуляции, которые до нас происходили»,

— предположил Воеводин.

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