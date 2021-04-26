Стало известно, кто прятался за костюмом Неваляшки на шоу «Маска»

Жюри решили разоблачить одного из самых загадочных персонажей.

В 11 эпизоде музыкального шоу «Маска» жюри разоблачили конкурсанта в костюме Неваляшки. В нем все это время выступал певец Стас Пьеха, о чем стало известно после премьеры выпуска на канал НТВ.

Номинантами на выбывание стали Неваляшка и Заяц, в итоге жюри решили попрощаться со участником «Фабрики звезд». Стас Пьеха признался, что получил большое удовольствие от происходящего и услышал в свой адрес много приятных слов.

Тем временем жюри были уверены, что Стас Пьеха скрывается в костюме Крокодила. Они так думали из-за шутки персонажа о звезде эстрады Эдите Пьехе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что участник шоу «Маски» рассказал о штрафе за нарушение правил. Он заявил, что все участники подписывают контракт о неразглашении деталей шоу.