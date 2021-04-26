В Украине прокомментировали идею приглашения Путина в Киев

Глава офиса Зеленского заявил, что считает это некорректным.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал предложение пригласить главу России Владимира Путина в Киев. Он считает, что это было бы некорректным. Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский рассчитывал встретиться с Путиным «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Глава России предложил коллеге из Украины в первую очередь пообщаться с руководством ДНР и ЛНР, а уже потом – с российскими представителями. Также Путин пригласил Зеленского на встречу в Москву, где можно было бы обсудить восстановление отношений между странами.

Пока что непонятно, каково отношение президента Украины к приглашению Путина, но Ермак уверяет, что главу России в Киев знать не будут, так как это «некорректно».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин готов принимать Зеленского в Москве.