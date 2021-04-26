Суд Петербурга приостановил на 30 суток деятельность «Союза кинематографистов России»

Суд Петербурга приостановил на 30 суток деятельность &#171;Союза кинематографистов России&#187;
«Артдокфест» должен был начаться в Петербурге 3 апреля. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Дзержинский районный суд привлек к административной ответственности Санкт-Петербургскую организацию «Союз кинематографистов России» за совершение правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности на 30 суток. Ранее в отношении Союза кинематографистов Российской Федерации, который является организатором фестиваля документального кино «Артдокфест», было возбуждено административное дело, а помещения обоих залов опечатаны.

Сообщалось, что при проведении мероприятия не соблюдались требования законодательства, направленные на предотвращение распространения COVID-19. Кроме того, в кинозале не было организовано обеззараживание воздуха. При входе в зал и в туалетах отсутствовали антисептики.

Напомним, «Артдокфест» должен был начаться в Петербурге 3 апреля. В этот день в Дом кино прибыли полиция и Роспотребнадзор. Это стало причиной отмены фестиваля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фестиваль «Артдокфест» перешел в онлайн из-за срыва показов в Петербурге.

Артдокфест союз кинематографистов суд


 

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