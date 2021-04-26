Чем займется Путин в Петербурге

Владимир Путин на этой неделе планирует посетить Петербург. Ожидается, что глава государства побывает на заседании совета законодателей. В этом году президент посещает Северную столицу не так часто, как в прошлом, когда он не раз высказывал замечания губернатору Александру Беглову.

Ранее стало известно о том, что Владимир Путин приедет в Петербург. Ожидается, что он посетит заседание Совета законодателей России, который действует при Федеральном собрании. На нем он выступает каждый год.

Заседание Совета законодателей пройдет 27 апреля. Участникам предстоит обсудить послание президента Федеральному собранию, а также вызовы, связанные с пандемией новой коронавирусной инфекции.

Кроме того, президент первым поздравит работников скорой помощи с их профессиональным праздником. В России его отмечают 28 апреля.

Не исключено, что своим визитом Владимир Путин воспользуется, чтобы переговорить с губернатором Александром Бегловым.

Вероятно, в ближайшие дни президент посетит Петербург и еще раз. Обычно он приезжает на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя. В этом году оно пройдет 2 мая.

Впрочем, в последнее время Владимир Путин – не частый гость в Петербурге. В прошлом году визиты в Северную столицу он начал с Рождества, он также регулярно проводил переговоры с губернатором Александром Бегловым по телефону. В мае общение с президентом приняло для Беглова не самый приятный оборот – в ходе видеосовещания Путин упрекнул его за бюрократические проволочки с выплатами врачам.

В один из последних визитов в Петербург Владимир Путин ввел в строй ледокол «Виктор Черномырдин» и провел встречу с губернатором. В тот раз Беглов докладывал главе государства о ситуации с коронавирусом в Северной столице, банкротстве «Метростроя» и о расходовании бюджетных средств.