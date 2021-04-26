Меган Маркл и принц Гарри против Букингемского дворца: герцогов заподозрили в сливе данных прессе

Принц Гарри неоднократно высказывался против того, чтобы британская пресса лезла в жизнь королевской семьи. Его отношение к таблоидам стало жестче после гибели принцессы Дианы в автокатастрофе, которая пыталась скрыться от папарацци. Вместе со своей супругой Меган Маркл он успел подать не один иск на СМИ. Теперь, впрочем, самих герцогов подозревают в сотрудничестве с прессой – их обвиняют в «сливе» информации. Такими утечками недоволен Букингемский дворец.

Утечка информация

О том, что герцоги «сливают» информацию журналистам начали говорить после поездки принца Гарри в Великобританию на похороны герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II. Когда он вернулся в Калифорнию, в прессе появились многочисленные утечки о семенных событиях.

Так, сначала в People появилась новость о тайной встрече Гарри с братом Уильямом и отцом Чарльзом. Позже биограф Омид Скоби сообщил о разговоре Меган с королевой по Zoom.

В СМИ также просочилась информация о том, что Меган Маркл следила за похоронами принца Филиппа по специальной трансляции, которую организовали для близких принца.

Еще в одном материале утверждалось, что королева «понимает» отсутствие Меган на похоронах и даже хотела бы, чтобы она оставалась «в безопасности и была здорова ради будущего ребенка».

В распоряжении таблоидов даже оказались подробности о венке и записке, которые Меган Маркл отправила после кончины герцога Эдинбургского.

Известно, что Букингемский дворец хранит молчание, поскольку не хочет того, чтобы частные разговоры семьи обсуждались в СМИ. После смерти Филиппа дворец отказывался делиться любыми подробностями. Тем, что журналисты располагают такими данными, во дворце недовольны.

На этом фоне появились предположения о том, что принц Гарри и Меган Маркл сами сливают информацию прессе. СМИ они могут передавать только «правильные» о себе данные.

Холодный прием

Возможно, близкие отношения Меган Маркл и принца Гарри с прессой стали еще одной причиной, по которой герцога холодно приняли некоторые родственники.

The Washington Post писал о том, что принц так и не смог наладить отношения с Чарльзом и Уильямом. Дети Елизаветы II, принцесса Анна, принц Эдвард и его супруга Софии, не стали даже приветствовать Гарри на траурной церемонии в день прощания с Филиппом.

Непростые отношения с прессой

Принц Гарри не раз говорил о том, что недолюбливает прессу. Его мать, принцесса Диана погибла в автокатастрофе, пытаясь уйти от преследования папарацци. Гарри именно журналистов считал виновными в смерти матери.

После того, как Гарри окончил школу, СМИ пристально следили за ним. Особенно их интересовала его любовь к вечеринкам, скандалы, стычки с журналистами.

Прессу Гарри обвинял и в своем расставании с Челси Дэви и Крессидой Бонас. Когда в 2016-м году он начал встречаться с Меган Маркл, он потребовал от СМИ прекратить любое распространение сведений, которые не соответствуют действительности.