В Петербурге будут судить бывшего менеджера банка по подозрению в мошенничестве и отмывании денег

В Петербурге будут судить бывшего менеджера одного из банков, который обвиняется в мошенничестве и отмывании денег.

Как полагает следствие, в период с января 2015 года по март 2020 года подозреваемый обманным путем похитил у своего клиента в общей сложности более 30 млн рублей.

Как сообщили в Следственном комитете по Петербургу, он договорился с жительницей Петербурга на продажу трех ее земельных участков. Эти земли он продал, а женщине заплатил около 6 млн рублей «комиссии».

Также он занимался кассовым обслуживанием юридических лиц, не имея разрешения на банковскую деятельность. В общей сложности были перечислены порядка 169 млн рублей на расчетные счета индивидуальных предпринимателей по мнимым договорам. Возбуждены уголовные дела за мошенничество, незаконную банковскую деятельность, «отмывание» денег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что клиенты банка «Санкт-Петербург» пожаловались на сбои в работе своих банковских карт. Из-за неполадок у многих временно пропали деньги со счетов. Об этом петербуржцы рассказали в группе банка во «ВКонтакте». По словам одной из клиенток, посреди ночи она пыталась оплатить товар в магазине, но на кассе ей сказали, что на карте недостаточно средств, хотя деньги на ней были.