Кипр без ограничений примет вакцинированных от коронавируса туристов

Тем временем «Аэрофлот» отменил рейсы на Кипр до 16 мая.

Власти Кипра заявили, что в стране готовы принимать туристов, которые сделали прививку от коронавируса – в том числе тех, кто вакцинировался «Спутником V». Об этом пишет агентство новостей CNA.

Ожидается, что это позволит облегчить планирование летнего сезона. Привившимся не нужно будет предоставлять отрицательные тесты, а также отбывать карантин.

Напоминаем, что тем временем «Аэрофлот» отменил все грузопассажирские рейсы на период майских праздников в связи с локдауном на Кипре– билеты нельзя купить вплоть до 16 мая. Нет ни рейсов из Москвы, ни из Санкт-Петербурга. При этом перевозчик уверяет, что после 16 мая авиасообщение вновь полноценно возобновится.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Аэрофлот» вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре.