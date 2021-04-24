«Аэрофлот» вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре

Пассажиры «Аэрофлота», которые хотели улететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату, сообщает «Аэрофлот». Такое решение авиакомпания приняла после того, как в Кипре объявили о локдауне с 26 апреля.
Это касается пассажиров рейсов Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета по 16 мая. Им разрешается один раз изменить дату вылета до конца года или вернуть билет без применения штрафа.
При этом «Аэрофлот» продолжит каждый день летать по маршруту Москва — Ларнака. Авиакомпания «Россия» будет летать 3 раза в неделю из Петербурга.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиасообщение с Турцией могут восстановить после 1 августа. Причины закрытия рейсов в Турцию могут носить и политхарактер. Москва пытается убедить Турцию отказаться от антироссийской позиции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что Анкара имеет позицию по Крыму, которая разнится с российской.