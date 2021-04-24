«Аэрофлот» вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре

&#171;Аэрофлот&#187; вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре
Это касается пассажиров рейсов Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета с 26 апреля по 16 мая. Фото: pixabay.com

Пассажиры «Аэрофлота», которые хотели улететь на Кипр, смогут сдать билеты или поменять дату, сообщает «Аэрофлот». Такое решение авиакомпания приняла после того, как в Кипре объявили о локдауне с 26 апреля.

Это касается пассажиров рейсов Москва — Ларнака/Пафос или Санкт-Петербург — Ларнака с датой вылета по 16 мая. Им разрешается один раз изменить дату вылета до конца года или вернуть билет без применения штрафа.

При этом «Аэрофлот» продолжит каждый день летать по маршруту Москва — Ларнака. Авиакомпания «Россия» будет летать 3 раза в неделю из Петербурга.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиасообщение с Турцией могут восстановить после 1 августа. Причины закрытия рейсов в Турцию могут носить и политхарактер. Москва пытается убедить Турцию отказаться от антироссийской позиции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что Анкара имеет позицию по Крыму, которая разнится с российской.
авиасообщение аэрофлот кипр локдаун Россия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Аэрофлот» вернет деньги или обменяет билеты из-за локдауна на Кипре
«Единая Россия» убрала на субботнике весь центр Петербурга
День благоустройства в Петербурге проходит с соблюдением всех мер ...
Посетителям Эрмитажа пришлось эвакуироваться
Петербургская полиция проводит рейды среди таксистов и мигрантов
Медпункты в садоводствах Петербурга начнут работать со 2 мая
Врач рассказал, кому нельзя делать прививку от коронавируса
Беглов рассказал о результатах теста на антитела после прививки от коронавируса