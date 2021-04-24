Авиасообщение с Турцией могут восстановить после 1 августа

Причины закрытия перелетов в Турцию могут носить и политический характер. Фото: pixabay.com

Причины закрытия перелетов в Турцию могут носить и политический характер. Фото: pixabay.com

Делать точные прогнозы по поводу возобновления авиасообщения рано, так как все будет зависеть от COVID-19, сообщает Turizmguncel. После 1 июня Турция также будет закрытой для ростуристов. Напомним, что S7 Airlines отменила все рейсы в Анталию.

Причины закрытия рейсов в Турцию могут носить и политхарактер. Москва пытается убедить Турцию отказаться от антироссийской позиции. Пресс-секретарь Дмитрий Песков ранее говорил, что Анкара имеет позицию по Крыму, которая разнится с российской.

Ранее Владимир Путин намерен открыть перелёты из России в Египте. Это тоже может подтверждать смену турпредпочтений России

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туроператоры рассказали о неожиданном выборе направления туристами после закрытия Турции. Известно, что самыми популярными направлениями сегодня считаются Моска-Петербург и круиз на восемь дней по Золотому кольцу.