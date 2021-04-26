Страстная неделя: что можно и нельзя делать перед Пасхой

У православных христиан началась Страстная неделя. Эти семь дней Великого поста считаются самыми строгими – верующие ограничивают себя в пище и уделяют много времени молитвам.

Под «страстью» христиане подразумевают страдание. Страстная неделя посвящена последней неделе земной жизни Христа. В это время верующие вспоминают не только распятие и страдания Христа, но также предательство Иуды, отречение учеников, арест, шествие на Голгофу, смерть и сошествие Христа в ад.

Страстной неделей завершается Великий пост. Эти семь дней – самые строгие. Обычно в этот период постятся даже те верующие, которые не ограничивают себя весь пост.

Каждый день Страстной недели подробно описан в Евангелии. Каждый из них имеет особый смысл.

В понедельник в храмах верующие вспоминают патриарха Иосифа, который был продан братьями в рабство, проклятие Христом бесплодной смоковницы. В этот день можно начать уборку в доме, выбросить ненужные вещи, закончить ремонт.

Вторник посвящают притчам Христа. В этот день советуют завершить уборку.

В среду советуют начать приготовления к праздничному столу. Верующие скорбят о предательстве Иуды, в храмах читают отрывки о приготовлении Христа к погребению.

Четверг, известен, как «Чистый». Принято заниматься генеральной уборкой и принимать водные процедуры. Считается, что омовение помогает очиститься от грехов. В этот день в храме можно причаститься. После службы обычно готовят куличи и пасхи.

Пятница – самый скорбный день, когда Христа распяли. В церквях на поклонение прихожанам выносят плащаницу – икону, на которой Христос лежит во гробу. Верующие посвящают день молитвам. В пятницу нельзя заниматься домашними делами, мыться или менять прическу.

В субботу советуют завершить приготовление праздничных блюд, их можно освятить в церкви. Православные стараются соблюдать тишину. Не нужно смеяться, петь или громко разговаривать. Громкие звуки сулят печаль в течение года. В этот день Христос сошел в ад, откуда вызволял души томящихся праведников.

В ночь на воскресенье верующие отправляются на службу или молятся дома. После богослужения можно пройти и к пасхальному столу. Еду, которая останется после праздника, выбрасывать не стоит. Скорлупу от яиц следует закопать в землю.

Отметим, что в эту неделю верующие едят только овощи, фрукты, орехи и черный хлеб. Горящие блюда есть запрещается. Пить можно воду, холодный чай и настои. В эту неделю стоит сдерживать свои эмоции, отказаться от развлечений и не поддаваться желаниям, ругаться или спорить.