В школе Московского района 25 человек заразились острой кишечной инфекцией

В школе № 370 Московского района Петербурга выявлен очаг норовирусной инфекции.

Всего в школе пострадало 25 человек, в том числе 14 учащихся. Трое детей находятся в инфекционных стационарах, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе расследования установлено, что организатором питания учащихся является АО «Столовая №14».

В частности, на пищеблоке АО «Столовая №14» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к мытью и дезинфекции столовой посуды и приборов; нарушены условия хранения суточных проб; допускается использоввание производственного инвентаря, выполненного из материалов, не поддающихся мытью и дезинфекции.

Кроме того, у трех сотрудников пищеблока обнаружен возбудитель норовирусной инфекции

С 22 апреля школа переведена на дистанционную форму обучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в комитете по образованию сообщили о том, что ученики еще восьми классов временно прекратили очное обучение из-за выявления заболевших инфекциями. Таким образом, на карантин в настоящее время отправлены уже 34 класса из 11 городских школ.