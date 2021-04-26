В школе Московского района 25 человек заразились острой кишечной инфекцией

В школе Московского района 25 человек заразились острой кишечной инфекцией
С 22 апреля школа переведена на дистанционную форму обучения. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

В школе № 370 Московского района Петербурга выявлен очаг норовирусной инфекции.

Всего в школе пострадало 25 человек, в том числе 14 учащихся. Трое детей находятся в инфекционных стационарах, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

В ходе расследования установлено, что организатором питания учащихся является АО «Столовая №14».

В частности, на пищеблоке АО «Столовая №14» выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к мытью и дезинфекции столовой посуды и приборов; нарушены условия хранения суточных проб; допускается использоввание производственного инвентаря, выполненного из материалов, не поддающихся мытью и дезинфекции.

Кроме того, у трех сотрудников пищеблока обнаружен возбудитель норовирусной инфекции

С 22 апреля школа переведена на дистанционную форму обучения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в комитете по образованию сообщили о том, что ученики еще восьми классов временно прекратили очное обучение из-за выявления заболевших инфекциями. Таким образом, на карантин в настоящее время отправлены уже 34 класса из 11 городских школ.

московский район норовирусная инфекция школа


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эрмитаж в мае вернёт льготное посещение для нескольких категорий граждан
В школе Московского района 25 человек заразились острой кишечной инфекцией
В Петербурге уроженец Армении выплатил 200 тыс. алиментов ради поездки домой
Двое петербуржцев устроили драку из-за места в читальном зале библиотеки
В преддверии майских праздников в Ленобласти резко вырос спрос на ...
Страстная неделя: что можно и нельзя делать перед Пасхой
Отказ двигателя и столкновение с птицей: экстренные приземления в аэропорту ...
Виновным в гибели рабочего при обрушении СКК «Петербургский» ...