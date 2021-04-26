В Петербурге проведут проверку после столкновения самолета с птицей в Пулково

В Петербурге проведут проверку после столкновения самолета с птицей в Пулково
Инцидент произошел ранним утром 25 апреля. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку после столкновения самолета с птицей в аэропорту Пулково.

Инцидент произошел ранним утром 25 апреля. По предварительным данным, самолет, прилетевший в Петербург из Сочи, столкнулся с птицей при посадке.

На борту воздушного судна находились 103 пассажира и пять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что воздушное средство выполняло грузовой рейс из Хельсинки. Во время полета командир самолета доложил об отказе левого двигателя и запросил аварийную посадку в петербургском Пулково. Самолет экстренно приземлился в аэропорту около 9 часов утра.

птицы пулково самолет


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Ночлежка» собирает куличи для петербургских бездомных в ...
Турция ввела локдаун из-за коронавируса
В Петербурге проведут проверку после столкновения самолета с птицей в Пулково
Почти 540 тысяч петербуржцев вакцинировались от коронавируса
В Петербурге во время прыжков на батуте пострадал четырехлетний ребенок
Голикова: В России не планируют вводить новые ограничения на майские праздники
Загоревшийся автомобиль потушили на Петроградке
Суд в Петербурге продлил срок ареста главному нефрологу Петербурга