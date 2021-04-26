В Петербурге проведут проверку после столкновения самолета с птицей в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку после столкновения самолета с птицей в аэропорту Пулково.

Инцидент произошел ранним утром 25 апреля. По предварительным данным, самолет, прилетевший в Петербург из Сочи, столкнулся с птицей при посадке.

На борту воздушного судна находились 103 пассажира и пять членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Ситуация находится на контроле Северо-Западного транспортного прокурора.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что воздушное средство выполняло грузовой рейс из Хельсинки. Во время полета командир самолета доложил об отказе левого двигателя и запросил аварийную посадку в петербургском Пулково. Самолет экстренно приземлился в аэропорту около 9 часов утра.