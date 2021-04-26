Грузовой самолет Ан-26 аварийно приземлился в Пулково после отказа двигателя

Грузовой самолет Ан-26 аварийно приземлился в Пулково после отказа двигателя
Грузовой самолет экстренно сел в аэропорту Пулково. Фото: ООО "Воздушные ворота Северной столицы"

В Пулково сегодня утром, 26 апреля, экстренно сел грузовой самолет Ан-26 с отказавшим двигателем. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает «Интерфакс». Воздушное средство выполняло грузовой рейс из Хельсинки. Во время полета командир самолета доложил об отказе левого двигателя и запросил аварийную посадку в петербургском Пулково.

Самолет экстренно приземлился в аэропорту около 9 часов утра. На борту находился экипаж из четырех человек и груз. Посадка прошла успешно, никто не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что екатеринбуржец перепутал в Пулково сумки и привез домой чужие полмиллиона рублей. Пассажир в петербургском аэропорту Пулково обнаружил в зале ожидания пропажу своей сумки с полумиллионом рублей

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Грузовой самолет Ан-26 аварийно приземлился в Пулково после отказа двигателя
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