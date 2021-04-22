Екатеринбуржец перепутал в Пулково сумки и привез домой чужие полмиллиона рублей

Екатеринбуржец перепутал в Пулково сумки и привез домой чужие полмиллиона рублей
Пассажиру Пулково нашли его потерянные полмиллиона. Фото: пресс-служба ВВСС

Пассажир в петербургском аэропорту Пулково обнаружил в зале ожидания пропажу своей сумки с полумиллионом рублей. Выяснилось, что ее по ошибке взял с собой гражданин, улетевший в Екатеринбург.

Как сообщили в УТ МВД России по СЗФО, транспортные полицейские быстро определили, кто взял сумку, оперативно связались с уральскими коллеами и в итоге в екатеринбургском аэропорту Кольцово прилетевший из Петербурга мужчина вернул им чужое имущество.

В транспортной полиции отметили, что такие случаи, когда пассажиры в аэропорту из-за невнимательности или спешки случайно подхватывают чужой багаж, вовсе не редкость. В больлшинстве случаев они возвращают имущество в камеры забытых вещей, «стол находок» или сотрудникам транспортной полиции.

Напомним, Ранее таможенники изъяли в Пулково 33 тыс. нелегальных пачек сигарет на 2,3 млн рублей. Партия была отправлена из Казахстана.

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