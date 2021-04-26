Глава МИД Германии заявил о безальтернативности диалога с Россией

В МИД ФРГ заявили о безальтернативности диалога с Россией. Фото: Pixabay

В МИД ФРГ заявили о безальтернативности диалога с Россией. Фото: Pixabay

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил о безальтернативности диалога с Россией.

Он положительно оценил недавнее предложение США провести встречу с Россией на высшем уровне.

«Это путь, которым мы в ЕС идем. Считаю, этому нет разумной альтернативы», — цитирует его ТАСС.

Министр отметил, что прямое взаимодействие двух стран очень полезно не только для российско-американских отношений, но и для ситуации в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти составляют список недружественных для РФ государств, в который включат США. По словам Захаровой, странам, которые попадут в указанный список, будет запрещено брать россиян на работу в дипмиссиях.