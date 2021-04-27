Во вторник Пулково работает без отмен и задержек

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.
Об этом стало известно во вторник, 27 апреля. Согласно данным онлайн-табло Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.
Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Северо-Западная транспортная прокуратура проведет проверку после столкновения самолета с птицей в аэропорту Пулково.
Напомним, инцидент произошел ранним утром 25 апреля. По предварительным данным, самолет, прилетевший в Петербург из Сочи, столкнулся с птицей при посадке.