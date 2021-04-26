В Индию поставят партию вакцины «Спутник V» на фоне тяжелой ситуации с COVID

В Индию поставят партию вакцины &#171;Спутник V&#187; на фоне тяжелой ситуации с COVID
Первые дозы поступят 1 мая. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Индия, где сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом, получит российскую вакцину «Спутник V». Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его словам, Россия поставит первые дозы препарата от новой болезни в страну уже 1 мая.

Дмитриев подчеркнул в интервью CNN, что Индия станет одним из ключевых производителей российского препарата.

Напомним, с начала пандемии в Индии зафиксировано 17 313 163 случая заражения коронавирусом, выздоровело 14 304 382 пациентов, число смертельных исходов достигло 195 123.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Индия обновила мировой рекорд по числу заражений COVID.

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