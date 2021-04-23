Индия обновила мировой рекорд по числу заражений COVID

В Индии второй день подряд фиксируется рекордный суточный прирост заболевших — более 330 тыс. за последние 24 часа.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за 22 апреля в стране зарегистрировали 332,9 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом Индия ставит рекорд по числу инфицированных вторые сутки подряд.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 16,2 млн заразившихся коронавирусной инфекцией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 21 апреля показатели заболеваемости также оказались высокими — 314,8 тыс. новых случаев.