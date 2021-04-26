В Петербурге ищут стадион и гостиницу для размещения футболистов из Словакии

В Петербурге ищут стадион и гостиницу для размещения футболистов из Словакии
Петербург примет дополнительные матчи Евро-2020. Фото: Baltphoto

Правительство Петербурга ищет стадион и гостиницу для размещения сборной Словакии по футболу во время Евро-2020. Из-за изменений в чемпионате спортсмены будут играть не в Дублине, а в Северной столице.

База для восточноевропейской команды будет выбрана из числа объектов, которые были задействованы на чемпионате мира по футболу 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, введенный с 26 апреля в городе противопожарный режим позволит обеспечить дополнительные меры безопасности объектов Евро-2020 и особо охраняемых природных территорий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга не планируют набирать новых волонтеров из-за дополнительных матчей Евро-2020.

Город на Неве дополнительно примет три матча группового этапа турнира, которые были запланированы в Дублине. Стадион в Петербурге примет игры «Польша» — «Словакия» (14 июня), «Швеция» — «Словакия» (18 июня) и «Швеция» — «Польша» (23 июня). Всего в Северной столице пройдут семь матчей.

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