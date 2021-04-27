В Петербурге за сутки подтвердили 712 случаев коронавируса

В Северной столице по-прежнему наблюдается активный рост общего числа случаев COVID-19. За прошедшие сутки в городе нашли более 700 новых зараженных.

По информации на утро вторника, 27 апреля, суточный прирост заболевших COVID-19 в Петербурге составил 712 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавируса.

Таким образом, общее число зарегистрированных в городе случаев заражения достигло 413 576 человек. В настоящий момент в Петербурге коронавирусом болеют 28 858 пациентов.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 2098 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 592 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге около тысячи сотрудников скорой помощи переболели коронавирусом.