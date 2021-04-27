Россиян предупредили о риске передачи энцефалита через молоко

Если корову кусал клещ и в ее крови есть вирус энцефалита, то некипяченое молоко может привести к заражению человека. Фото: unsplash.com

Если корову кусал клещ и в ее крови есть вирус энцефалита, то некипяченое молоко может привести к заражению человека. Фото: unsplash.com

Энцефалит может передаваться не только через укусы, но и при употреблении молочки. Первое место по риску козий сыр, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по городу Ирина Чхинджерия. Молоко тоже входит в зону риска.

Если корову укусил клещ, то некипяченое молоко может привести к заражению человека, сообщает Чхинджерия «Доктору Питеру».

Энцефалит поражает нервную системы. Тяжелые его формы приводят к параличу и летальному исходу симптомы — слабость в конечностях, озноб и температура.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые предупредили о повышенном риске смерти для перенесших коронавирус. Выяснилось, что опасность сохраняется даже после отрицательных результатов ковид-тестов. Так, у ковид-пациентов в первые полгода риск смертности увеличивается до 60% по сравнению со средними показателями среди населения.