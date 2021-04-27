Россияне в апреле потратили 83 млн рублей на отдых в Петербурге

В комитете выразили надежду, что в этом году Петербург хорошо отработает туристический сезон. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма

В комитете выразили надежду, что в этом году Петербург хорошо отработает туристический сезон. Фото: пресс-служба Комитета по развитию туризма

Российские туристы в апреле потратили 83 млн рублей на бронирование отелей в Петербурге. Спрос на 40% превысил показатели 2019 года.

Об этом сообщает городской комитет по развитию транспорта со ссылкой на данные банка ВТБ. Петербург на майских праздниках остается третьим по популярности у туристов, путешествующих по программе «туристический кэшбэк».

По всей России поездки в Петербург по программе кэшбэка предлагают более полутысячи туристских организаций. В комитете выразили надежду, что в этом году город хорошо отработает туристический сезон. Власти постараются продвигать различные туристские предложения.

«Главное преимущество Петербурга — это культурно-познавательный туризм, потому что наши великие музеи — это мощнейшие «магниты» для России и всего мира», — заявили в ведомстве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург попал в топ городов, популярных у туристов 9 мая.