«Группа ЛСР» выпустила в Неву более 33 тысяч мальков

«ЛСР. Базовые» (предприятие по добыче нерудных ископаемых, входит в «Группу ЛСР», которая является крупнейшим по объемам производства строительным холдингом Северо-Запада) в качестве компенсации возможного воздействия на водные биологические ресурсы выпустила в Неву 33 452 малька атлантического лосося. Акция прошла близ деревни Островки Всеволожского района Ленинградской области, откуда годовики постепенно переберутся в акваторию Финского залива.

Компенсационные мероприятия прошли в рамках проекта по поднятию высотных отметок и улучшению характеристики земельных участков с использованием технологии гидронамыва на Невской губе в 2017-2018 годах.

– В своей деятельности «Группа ЛСР» стремится использовать лучшие практики, нацеленные на минимизацию негативного влияния на окружающую среду, – отмечает заместитель генерального директора «Группы ЛСР» по строительным материалам Василий Кострица – Поэтому наши действия, направленные на поддержание экосистемы Финского залива, стали логичным шагом, соответствующим принципам устойчивого развития, которых придерживается компания.

Мальков вырастили на Невском рыбоводном заводе Северо-Западного филиала ФГБУ «Главрыбвод». Процесс выпуска контролировали специалисты Северо-Западного территориального управления Росрыболовства, которые подтвердили соблюдение всех требований и удовлетворительное состояние рыбы. Напомним, что «ЛСР. Базовые» являются единственным в Санкт-Петербурге и Ленинградской области предприятием, осуществляющем как добычу морского песка, так и формирование новых территорий силами собственного специализированного флота.

Сейчас на сформированной намывной территории ведется строительство масштабного комплекса «Морская набережная». Всего здесь запроектировано 47 домов на 9250 квартир, подземные паркинги на более чем 5,4 тыс. машино-мест, а также помещения под коммерцию. Из окон домов на первой линии открывается вид на Финский залив. Проект также предполагает создание двухкилометровой благоустроенной пешеходной набережной, хвойного парка и необходимой социально-бытовой инфраструктуры.

Для справки:

ПАО «Группа ЛСР» — диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 году. Основные направления деятельности — производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Бизнес «Группы ЛСР» сконцентрирован в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Москве, Московской области, Екатеринбурге. Портфель недвижимости компании составляет 8,2 млн кв. м рыночной стоимостью 276 млрд руб. (по оценке Knight Frank на 31 декабря 2020). Выручка «Группы ЛСР» (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 118 052 миллионов рублей в 2020 году. «Группа ЛСР» является публичной компанией, ее глобальные депозитарные расписки обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а обыкновенные акции — на фондовом рынке Московской Биржи.