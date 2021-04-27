В Пулково задерживают два рейса до Москвы

Сегодня, 27 апреля, в петербургском аэропорту Пулково задержали два внутренних рейса до столицы России, об этом сообщается на сайте аэровокзала. Причины задержек не указываются.

Так, с задержкой вылетит рейс Y7 9455 до Москвы. Изначально планировалось, что самолет авиакомпании «NordStar Airlines» поднимется в небо в 16:00, однако по неизвестным причинам рейс был задержан.

Далее задержан еще один рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» до столицы U6 080. Самолет должен был вылететь в 18:25, но время вылета сдвинули.

Все остальные рейсы, судя по информации воздушной гавани, вылетят в назначенное время. Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или по другим причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инспекторы управления Россельхознадзора провели ветеринарный контроль 730 попугаев, прилетевших в Пулково из Киргизии.