Губернатор Петербурга Беглов доложил президенту Путину о том, как в городе борются с ковидом и готовятся к ПМЭФ

Беглов и Путин встретились для обсуждения нескольких основных вопросов. Фото: gov.spb.ru

Беглов и Путин встретились для обсуждения нескольких основных вопросов. Фото: gov.spb.ru

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили борьбу с новой коронавирусной инфекцией и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом сообщается на сайте российского лидера.

Известно, что президент приехал в город на Неве по рабочим вопросам на 2 дня.

Александр Беглов объяснил Владимиру Путину о тех мерах, которые город принимает, чтобы бороться с ковид-19.

Помимо этого, губернатор Северной столицы рассказал о том, как идет подготовка к экономическому форуму. Так ПМЭФ предстоит провести уже в начале июня.

Губернатор Петербурга детально поведал главе государства о том, какие имеются планы, чтобы реализовать основные положения Послания Президента Федеральному Собранию, а также изложил ситуацию о социально-экономическом развитии города на Неве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин в Таврическом дворце встретился с членами Совета законодателей.