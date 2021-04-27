Губернатор Петербурга Беглов доложил президенту Путину о том, как в городе борются с ковидом и готовятся к ПМЭФ

Президент России Владимир Путин сегодня встретится с губернатором Петербурга Александром Бегловым. Они обсудили борьбу с новой коронавирусной инфекцией и подготовку к Петербургскому международному экономическому форуму. Об этом сообщается на сайте российского лидера.
Известно, что президент приехал в город на Неве по рабочим вопросам на 2 дня.
Александр Беглов объяснил Владимиру Путину о тех мерах, которые город принимает, чтобы бороться с ковид-19.
Помимо этого, губернатор Северной столицы рассказал о том, как идет подготовка к экономическому форуму. Так ПМЭФ предстоит провести уже в начале июня.
Губернатор Петербурга детально поведал главе государства о том, какие имеются планы, чтобы реализовать основные положения Послания Президента Федеральному Собранию, а также изложил ситуацию о социально-экономическом развитии города на Неве.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент России Владимир Путин в Таврическом дворце встретился с членами Совета законодателей.