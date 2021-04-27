Владимир Путин в Таврическом дворце встретился с членами Совета законодателей

Сегодня, 27 апреля отмечается День российского парламентаризма, в честь этого, президент Российской Федерации Владимир Путин в Петербурге встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Об этом сообщается на сайте президента России.

Данное мероприятие, согласно традиции, прошло в Таврическом дворце на Шпалерной.

За круглым столом собралось руководство Совета законодателей, председатели законодательных, то есть представительных органов государственной власти субъектов РФ, главы комитетов Совета Федерации и Государственной Думы и некоторые другие представители власти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что президент России Владимир Путин сегодня встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, в результате их общения будут обсуждены вопросы развития Северной столицы.

Также Gazeta.SPb писала, что президент РФ Владимир Путин сегодня посетит Эрмитаж и передаст музею церковную утварь, созданную по заказу императора Александра II. Её вернули од назад.