Путин передаст Эрмитажу церковную утварь, изготовленную по заказу Александра II

Путин передаст Эрмитажу церковную утварь, изготовленную по заказу Александра II
Сегодня рабочий график президента страны насыщенный. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин сегодня посетит Эрмитаж и передаст музею церковную утварь, созданную по заказу императора Александра II. Её вернули од назад. У этой утвари своя интересная судьба.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что она принадлежала дочери императора Александра II, которая вышла замуж за английского принца Альфреда. Она держалась в Англии. Потом она путешествовала по странам, и снова попала в Санкт-Петербург, где её и изготовили в 1875 году.

Сегодня рабочий график президента страны насыщенный — он встретится с губернатором Северной столицы и будет на заседании Совета законодателей РФ.

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Путин передаст Эрмитажу церковную утварь, изготовленную по заказу Александра II
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