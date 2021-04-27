Путин передаст Эрмитажу церковную утварь, изготовленную по заказу Александра II

Владимир Путин сегодня посетит Эрмитаж и передаст музею церковную утварь, созданную по заказу императора Александра II. Её вернули од назад. У этой утвари своя интересная судьба.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что она принадлежала дочери императора Александра II, которая вышла замуж за английского принца Альфреда. Она держалась в Англии. Потом она путешествовала по странам, и снова попала в Санкт-Петербург, где её и изготовили в 1875 году.

Сегодня рабочий график президента страны насыщенный — он встретится с губернатором Северной столицы и будет на заседании Совета законодателей РФ.