Путин встретится с губернатором Петербурга

Владимир Путин сегодня встретится с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Они обсудят вопросы развития города, сообщает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент приехал в город на Неве по рабочим вопросам на 2 дня.
Песков заявил, что Северная столица — второй по величине город в России, поэтому вопросы развития города будут как никогда актуальны. Также, Санкт-Петербург — родной город Владимира Путина. Он часто приезжает в Петербург с визитом.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет Владимира Путина приземлился в Петербурге. Сегодня Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей и посетит Эрмитаж. Он передаст музею церковную утварь 1877 года. На завтра у лидера страны запланирован осмотр нового здания станции скорой медпомощи в городе Пушкине.