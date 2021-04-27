Путин встретится с губернатором Петербурга

Президент приехал в город на Неве по рабочим вопросам на 2 дня.

Песков заявил, что Северная столица — второй по величине город в России, поэтому вопросы развития города будут как никогда актуальны. Также, Санкт-Петербург — родной город Владимира Путина. Он часто приезжает в Петербург с визитом.