Самолет Владимира Путина приземлился в Петербурге

На завтра у лидера страны запланирован осмотр нового здания станции скорой медпомощи в городе Пушкине. Фото: kremlin.ru

На завтра у лидера страны запланирован осмотр нового здания станции скорой медпомощи в городе Пушкине. Фото: kremlin.ru

Самолет с Владимиром Путиным приземлился в петербургском аэропорту Пулково около 11 часов утра. Президентский Ил-96-300 отправился в Петербург из московского аэропорта Внуково. Президент России прилетел в Северную столицу с рабочим визитом на два дня.

Сегодня Владимир Путин примет участие в заседании Совета законодателей и посетит Эрмитаж. Он передаст музею церковную утварь 1877 года. На завтра у лидера страны запланирован осмотр нового здания станции скорой медпомощи в городе Пушкине.

Также Путин хочет поздравить врачей скорой помощи с их праздником.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владимир Путин приедет в Петербург на два дня. Он примет участие в заседании Совета законодателей и передаст Эрмитажу уникальные экспонаты. Заседание Совета законодателей, который действует при Федеральном собрании, пройдет 27 апреля.