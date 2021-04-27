Бывший управляющий парковками Петербурга Дмитрий Ваньчков назначен на пост зампредседателя комитета по транспорту

Бывший управляющий парковками Петербурга Дмитрий Ваньчков назначен на пост зампредседателя комитета по транспорту
Назначен новый заместитель председателя по транспорту Петербурга. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге бывший глава Центра управления парковками Дмитрий Ваньчков получил должность заместителем председателя комитета по транспорту Северной столицы. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Известно, что Дмитрий Ваньчков ранее руководил Центром управления парковками. А сегодня его назначили на место заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший исполнительный директор Цирка Чинизелли Казбек Боллоев получил должность заместителя главы Комитета имущественных отношений.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал сообщения о своем возможном назначении на пост спортивного директора петербургского клуба.

Городской комитет по транспорту дмитрий ваньчков новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ВОЗ предупредили об устойчивости индийского штамма коронавируса к антителам
В Петербурге 1 по 3 мая поменяется место посадки в автобусы № 211
Бывший управляющий парковками Петербурга Дмитрий Ваньчков назначен на пост ...
Губернатор Петербурга Беглов доложил президенту Путину о том, как в городе ...
Драка в театре Европы на Рубинштейна: яблоком раздора стала девушка
В Петербурге ищут подрядчика для строительства дороги, максимальная цена ...
Президент Владимир Путин попросил депутатов не обещать россиянам невыполнимое
В Петроградском и Московском районах под колесами оказались велосипедисты, ...