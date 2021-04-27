Бывший управляющий парковками Петербурга Дмитрий Ваньчков назначен на пост зампредседателя комитета по транспорту

В Петербурге бывший глава Центра управления парковками Дмитрий Ваньчков получил должность заместителем председателя комитета по транспорту Северной столицы. Об этом сообщается на официальном сайте комитета.

Известно, что Дмитрий Ваньчков ранее руководил Центром управления парковками. А сегодня его назначили на место заместителя председателя комитета по транспорту Петербурга

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что бывший исполнительный директор Цирка Чинизелли Казбек Боллоев получил должность заместителя главы Комитета имущественных отношений.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал сообщения о своем возможном назначении на пост спортивного директора петербургского клуба.