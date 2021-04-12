Аршавин прокомментировал информацию о возможном назначении на пост спортивного директора «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал сообщения о своем возможном назначении на пост спортивного директора петербургского клуба.

Он отметил, что это слухи. По его словам, такого решения не было.

«Оно может быть как в мою пользу, так и в пользу другого кандидата. Я не знаю, будет ли сделано мне предложение», — цитирует его телеканал «Санкт- Петербург».

При этом Аршавин добавил, что мысли о том, чтобы быть спортивным директором уже помещали его, он признался, что мечтал об этой должности.

С июля 2018 по апрель 2021 года этот пост занимал испанец Хавьер Рибалта. После его отставки одним из вероятных кандидатов на его место СМИ называли Андрея Аршавина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что экс-футболист «Зенита», а ныне директор департамента развития молодежного футбола «Газпром»-Академии Андрей Аршавин разыграл своих сотрудников по случаю первого апреля. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале петербургского клуба.