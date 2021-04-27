С 1 по 3 мая в Петербурге будет изменен маршрут автобуса № 25

В Северной столице 1, 2, 3 мая, из-за с дорожных работ прекратится движение по улице Профессора Попова в направлении движения от Вяземского переулка до Барочной улицы и изменится маршрут автобуса № 25 Об этом сообщает Комитет по транспорту.

Таким образом общественный транспорт № 25 будет направлен от конечной остановки “Белоостровская улица” по действующей трассе до Песочной набережной. Затем он будет следовать по Песочной набережной, Барочной улице, Левашовскому проспекту, а потом по действующей трассе до конечной остановки “Крестовский остров”.

Отмечается, что в обратном направлении автобус № 25 будет ехать без изменения маршрута.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Северной столице 1, 2, 3 мая у станции метро “Чёрная речка” будет изменено место посадки в автобус № 211, это произойдет в связи с дорожными работами.