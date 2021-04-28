В среду Пулково работает без отмен и задержек

В среду Пулково работает без отмен и задержек
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Из петербургского аэропорта вылетят все назначенные на сегодня самолеты. Пассажирам не придется тратить дополнительное время на ожидание своего рейса.

Об этом стало известно в среду, 28 апреля. Согласно данным онлайн-табло Пулково, все рейсы, запланированные на сегодняшний день, будут выполнены точно по расписанию: информации о каких-либо задержках или отменах нет.

Отметим, что позднее ситуация может измениться из-за погодных условий или других причин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во вторник в Пулково задержали два самолета. Так, с задержкой вылетели рейсы авиакомпаний «NordStar Airlines» и «Уральские авиалинии» до столицы.

"Автодром Пулково" новости СПб онлайн-табло


 

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